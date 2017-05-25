Трамп рассказал Дутерте об атомных подлодках США у берегов Северной Кореи - СМИ

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора рассказал филиппинскому лидеру Родриго Дутерте о двух американских атомных подлодках, размещенных у берегов КНДР, передает USA Today со ссылкой на стенограмму беседы.

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«У нас там много боевых сил. Две субмарины, лучшие в мире, но не то чтобы мы хотели их использовать», — сказал американский лидер.

Трамп подчеркнул, что глава КНДР Ким Чен Ын может быть «сумасшедшим», отметив, что Пекин также должен оказать давление на Пхеньян.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что никто не обладает правом вносить хаос в ситуацию на Корейском полуострове.