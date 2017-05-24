Встречу членов НАТО в Брюсселе от вражеских беспилотников будет охранять орел

На встрече членов Альянса 25 мая в Брюсселе будет особый гость из Нидерландов - белоголовый орлан, специально обученный сбивать беспилотники. Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на Dutchnews.nl.

По данным издания, голландская полиция тренирует орлов ловить беспилотники еще с начала прошлого года. Прошлого сентября после успешных испытаний проект был продлен.

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Одна из таких птиц - белоголовый орлан - будет находиться в режиме ожидания в Брюсселе в случае, если беспилотник несанкционированно нарушит воздушное пространство.

Всего 29 глав правительств и глав государств, включая президента США Дональда Трампа примут участие во встрече в Брюсселе 25 мая.