В аэропорту Лондона полиция сняла с рейса подозреваемого в терроризме

В лондонском аэропорту Станстед полиция задержала по подозрению в подготовке терактов 37-летнего мужчину, который садился на рейс в Турцию, передает ВВС. По предварительной информации, он направлялся в Сирии.

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Согласно британскому Акту о терроризме мужчина был арестован и доставлен в полицейский участок на юге Лондона.

В полиции подчеркивают, что это задержание никак не связано с нападением в Манчестере, где в понедельник вечером смертник осуществил взрыв во время концерта американской певицы Арианы Гранде.

По последним данным, в результате взрыва на "Манчестер-арене" погибли 22 человека, 59 получили ранения.

Как сообщал УНИАН, взрыв в ночь на 23 мая в концертном зале "Манчестер-арена" является самым кровавым терактом в Британии после взрывов июля 2005 года в Лондоне, когда погибло более 50 человек.

Премьер-министр Тереза Мэй объявила о повышении уровня террористической угрозы в стране с нынешнего "серьезного" до максимального "критического", что означает непосредственную угрозу теракта.