Турция применила вето на сотрудничество НАТО с Австрией, в результате чего сотрудничество альянса будет заблокировано еще с четырьмя десятками стран, пишет Би-Би-Си.

В качестве ответной меры члены Североатлантического альянса приняли решение изменить процедуру сотрудничества между государства, разрешив двустороннее партнерство.

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Представитель НАТО заявил, что сотрудничество будет продолжено, несмотря на турецкое вето.

Австрия не является членом НАТО, но тесно сотрудничает с военным блоком - например, более 400 австрийских военнослужащих размещены в Косово.

Решение турецких властей применить право вето вызвано попытками Австрии воспрепятствовать вступлению Турции в Европейский союз.

Австрия осудила это решение, назвав его безответственным. "Безответственное поведение Турции только укрепляет уверенность в том, что Турция еще очень далека от того, чтобы быть частью Евросоюза", - говорится в заявлении министра обороны Австрии Ганса Питера Доскозила, присланном в Би-би-си.

Напомним, кризис в отношениях между Австрией и Турцией начался после того, как в Вене в августе 2016 года предложили приостановить переговоры с Анкарой о ее членстве в Европейском Союзе. Произошло это после массовых мероприятий репрессивного характера, которые происходили в Турции после неудачной попытки государственного переворота в июле 2016 года.

В ответ Турция, в частности, объявила о выходе из ряда программ НАТО, в которых также принимает участие Австрия, которая не является членом Альянса, однако тесно с ним сотрудничает. Кризис углубился после недавних призывов канцлера Австрии Кристиана Керна запретить турецким политикам агитировать на всей территории ЕС.