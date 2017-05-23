Экс-глава ЦРУ заявил, что Россия нагло вмешалась в выборы в США

Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан заявил, что Россия нагло вмешалась в выборы в США несмотря на прямое предупреждение высокопоставленному чиновнику Кремля в августе 2016 года.

Об этом Бреннан заявил во время слушаний Комитета по разведке Палаты представителей США, сообщает Европейская правда со ссылкой на WSJ.

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"Россия нагло вмешалась в наши президентские выборы 2016 года, и они провели эти действия, несмотря на наши решительные протесты и явное предупреждение о том, чтобы они этого не делали", - заявил он.

По словам Бреннана, как сообщает издание The Hill, он предупреждал главу ФСБ РФ Александра Бортникова еще в августе прошлого года.

Он заявил Бортникову, что "американские избиратели будут возмущены любой попыткой России вмешаться в выборы" и что такая попытка "уничтожит любую ближайшую перспективу" улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном.

Бреннан добавил, что Бортников дважды отрицал, что Россия пытается вмешиваться в выборы в США, но заявил, что он обсудит этот вопрос с российским президентом Владимиром Путиным.

Во время слушаний Комитет пытался нажать на Бреннана относительно того, включают ли разведывательные данные, которые он видел, какие-либо доказательства сговора между представителями кампании Трампа и россиянами.

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Тогда Бреннан начал спорить относительно использования слова "доказательства", утверждая, это было за пределами поля зрения ЦРУ собирать разведданные.

Однако он заявил, что видел разведданные, которые показывают, что лица, участвующие в кампании Трампа имели связи с российскими чиновниками, и это беспокоило его.

Как известно, оба Комитета по разведке (Сената США и Палаты представителей США) расследуют связи Флинна и других членов кампании Трампа с Россией по делу о вмешательстве в выборы.