В результате теракта в Манчестере погибла 8-летняя девочка

В результате теракта на концерте в Манчестере погибла 8-летняя девочка Сафф Роуз Руссос. Об этом сообщает ВВС.

Девочка жила в городе Лейленд (графство Ланкашир) в 50 км от Манчестера. Информацию о ее гибели подтвердил городской совет Ланкашира.

Саффи была на концерте американской певицы Арианы Гранде со своей матерью и старшей сестрой, которые, по предварительной информации, находятся в больнице и проходят лечение.

Читайте такжеТеракт в Манчестере: нападение мог совершить британец – СМИ

Ранее также стало известно имя еще одной жертвы теракта. Погибшей оказалась 18-летняя студентка Джорджина Калландер.

Наомним, что при взрыве на Манчестер Арене, который произошел минувшей ночью во время концерта Арианы Гранде, погибли 22 человека. Среди погибших были и дети.