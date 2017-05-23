В результате теракта в Манчестере погибла 8-летняя девочка
Мать и старшая сестра девочки, которые были вместе с ней на концерте, находятся в больнице.
В результате теракта на концерте в Манчестере погибла 8-летняя девочка Сафф Роуз Руссос. Об этом сообщает ВВС.
Девочка жила в городе Лейленд (графство Ланкашир) в 50 км от Манчестера. Информацию о ее гибели подтвердил городской совет Ланкашира.
Саффи была на концерте американской певицы Арианы Гранде со своей матерью и старшей сестрой, которые, по предварительной информации, находятся в больнице и проходят лечение.
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Ранее также стало известно имя еще одной жертвы теракта. Погибшей оказалась 18-летняя студентка Джорджина Калландер.
Наомним, что при взрыве на Манчестер Арене, который произошел минувшей ночью во время концерта Арианы Гранде, погибли 22 человека. Среди погибших были и дети.