Очередной раунд женевских переговоров по Сирии завершился безрезультатно

Шестой раунд переговоров по мирному урегулированию в Сирии, которые проводятся в Женеве под эгидой ООН, завершился без ощутимых результатов.

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В ходе четырехдневных консультаций удалось достичь договоренности проводить встречи экспертов по вопросам права и конституции, сообщил спецпредставитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура, передает «Немецкая волна».

По его словам, речь на непрямых переговорах враждующий сторон шла о новой конституции, новом правительстве, свободных выборах и борьбе с терроризмом.

Следующий раунд консультаций состоится, предположительно, в июне.

ООН с 2012 безуспешно пытается достичь путем переговоров мирного решения конфликта в охваченной войной стране. Важным препятствием является политическое будущее президента Сирии Башара Асада. В то время как оппозиция добивается его смещения, представители официального Дамаска не намерены обсуждать этот вопрос.