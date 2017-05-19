Правительство Японии позволило императору отречься от престола

Правительство Японии одобрило законопроект, позволяющий императору Акихито отречься от престола. В середине июня документ должен утвердить парламент, пишет Тиждень.ua со ссылкой на Euronews.

Законопроект разработан специально для 83-летнего монарха, который захотел отойти от дел по причине преклонного возраста. Действующее законодательство предусматривает, что императоры властвуют пожизненно. Поэтому, разрабатывая новый документ, чиновники стремились не создавать прецедент, чтобы не делать отречение императоров постоянным.

Акихито может оставить трон в декабре 2018 года. Он сохранит титул “Ваше величество”, государственное обеспечение и другие привилегии. Его наследником станет старший сын, 57-летний крон-принц Нарухито. Однако последний не имеет сына, только дочь. Поэтому законодатели уже сейчас думают над тем, чтобы позволить передачу императорской власти женщинам.

Читайте такжеЯпонская принцесса отказалась от титула ради брака с незнатным мужчиной (видео)

Некоторые токийцы одобрительно откликнулись на такую инициативу: “Я хочу видеть прогресс в обществе. Чтобы это поощряло женщин принимать активное участие в жизни страны. Чем больше женщин будет работать, тем ярче и счастливее будет общество.”

Последний раз император Японии отрекался от престола в 1817 году. В феодальные времена это было обычной практикой. При жизни трон покинула примерно половина из 125 известных в истории японских императоров.

Напомним, 13 июля 2016 года император Японии заявил о намерении отречься от престола.