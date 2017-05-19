Китайские истребители перехватили военный самолет США

Два китайских истребителя Су-30 перехватили американский военный самолет над Восточно-Китайским морем, сообщили военные США. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Вашингтон заявил, что для американского самолета WC-135 Constant Phoenix, основной задачей котрого является обнаружение радиоактивных частиц в атмосфере, это был плановый полет и на момент перехвата он находился в международном воздушным пространстве. Ранее этот самолет использовался для сбора данных о возможных испытаниях ядерного оружия Северной Кореей.

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Действия китайских военных были расценены США как непрофессиональные. Информация об инциденте была направлена КНР через соответствующие дипломатические каналы, заявили американские военные.

По словам пресс-секретаря ВВС США Лори Ходж, военные начали расследование инцидента.

Отмечается, что Китай весьма настороженно относится к любой активности американских военных вблизи своих территориальных вод.