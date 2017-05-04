Американские ВВС перехватили бомбардировщики и истребители России у Аляски

Два российских стратегических бомбардировщика Ту-95 в сопровождении двух истребителей Су-35 утром в четверг вторглись в зону ВВС Аляски.

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на представителей Пентагона.

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Два американских истребителя F-22, которые совершали рутинное патрулирование в регионе, перехватили российские военные самолеты.

Отмечается, что американские ВВС впервые заметили новейшие российские истребители Су-35 вблизи Аляски.

Истребители были без оружия и находились в международном воздушном пространстве.

В прошлом месяце российские бомбардировщики фиксировали у побережья Аляски в течение четырех дней – впервые с 2014 года.