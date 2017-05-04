Американские ВВС перехватили бомбардировщики и истребители России у Аляски
19:27, 04 мая 2017Мир
3858 0
Американские ВВС впервые заметили новейшие российские истребители Су-35 вблизи Аляски.
ВВС США впервые заметили новейшие российские истребители Су-35 вблизи Аляски / nnm.me
Два российских стратегических бомбардировщика Ту-95 в сопровождении двух истребителей Су-35 утром в четверг вторглись в зону ВВС Аляски.
Об этом сообщает Fox News со ссылкой на представителей Пентагона.
Читайте такжеReuters узнал подробности крушения самолета Ан-26 на Кубе
Два американских истребителя F-22, которые совершали рутинное патрулирование в регионе, перехватили российские военные самолеты.
Отмечается, что американские ВВС впервые заметили новейшие российские истребители Су-35 вблизи Аляски.
Истребители были без оружия и находились в международном воздушном пространстве.
В прошлом месяце российские бомбардировщики фиксировали у побережья Аляски в течение четырех дней – впервые с 2014 года.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter