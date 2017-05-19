Президент США Трамп отправляется в свое первое зарубежное турне

Дональд Трамп 19 мая отправляется в свою первую зарубежную поездку на посту президента США.

Как передает Радио Свобода, первой страной, которую посетит Трамп, станет Саудовская Аравия.

Ожидается, что темой переговоров Трампа в Эр-Рияде будет борьба с терроризмом и противодействие экспансионизму Ирана.

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Из Саудовской Аравии американский президент отправится в Израиль, где запланированы встречи не только с руководителями этой страны, но и с главой Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом.

Следующая остановка Трампа - Ватикан, где ему даст аудиенцию Папа Франциск.

Из Рима президент США вылетит в Брюссель на неофициальную встречу с руководителями стран НАТО, а в завершение поездки вернется в Италию, где примет участие в саммите «Группы семи» на Сицилии.