Трамп назвал вероятного кандидата на пост главы ФБР

Президент США Дональд Трамп назвал одного из наиболее вероятных кандидатов на пост главы ФБР.

Об этом сообщает Reuters.

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По его словам, им может стать бывший сенатор Джо Либерман.

Данное заявление Трамп сделал в ходе встречи с президентом Колумбии Хуаном Мануэлем Сантосом.

Ранее сообщалось, что экс-глава ФБР Мюллер назначен советником по расследованию «связей» Трампа с Россией.