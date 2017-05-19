Трамп назвал вероятного кандидата на пост главы ФБР

05:23, 19 мая 2017
Мир
1081

По его словам, им может стать бывший сенатор Джо Либерман.

REUTERS

Президент США Дональд Трамп назвал одного из наиболее вероятных кандидатов на пост главы ФБР.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте такжеПочему на этот раз Трамп не сможет увернуться от "дел с Россией" - The Guardian

По его словам, им может стать бывший сенатор Джо Либерман.

Данное заявление Трамп сделал в ходе встречи с президентом Колумбии Хуаном Мануэлем Сантосом.

Ранее сообщалось, что экс-глава ФБР Мюллер назначен советником по расследованию «связей» Трампа с Россией.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Трамп#ФБР#Мюллер