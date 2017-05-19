Трамп назвал вероятного кандидата на пост главы ФБР
05:23, 19 мая 2017Мир
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По его словам, им может стать бывший сенатор Джо Либерман.
Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп назвал одного из наиболее вероятных кандидатов на пост главы ФБР.
Об этом сообщает Reuters.
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По его словам, им может стать бывший сенатор Джо Либерман.
Данное заявление Трамп сделал в ходе встречи с президентом Колумбии Хуаном Мануэлем Сантосом.
Ранее сообщалось, что экс-глава ФБР Мюллер назначен советником по расследованию «связей» Трампа с Россией.
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