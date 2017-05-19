Флинн проигнорировал повестку в Конгресс

Экс-советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн проигнорировал повестку, в соответствии с которой он должен был предоставить Конгрессу США все существующие доказательства его отношений с российскими официальными лицами.

Об этом сообщил Associated Press глава комитета по разведке Ричард Барр.

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Юридические эксперты говорят, что вряд ли Флинн согласится передать документы Конгрессу, потому что в этом случае он откажется от своей конституционной гарантии от самообвинения.

После того, как в прошлом месяце отставной генерал Флинн отказался предоставить комитету требуемую информацию добровольно, 11 мая ему передали повестку.

Флинн подал в отставку 13 февраля. Причиной его ухода в Белом доме назвали "утрату доверия" со стороны президента.