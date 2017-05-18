В Нью-Йорке машина въехала в прохожих, есть жертва (фоторепортаж)

В Нью-Йорке авто въехало в толпу на тротуаре на Таймс-сквер.

В результате наезда, по данным Reuters, один человек погиб, 12 пострадавших получили медицинскую помощь на месте.

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Один из пострадавших рассказал, что водитель автомобиля действовал намеренно. Машина ехала по встречной полосе.

Телеканал CBS сообщил, что инцидент не связан с терроризмом.