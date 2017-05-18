Путин в разговоре с Макроном назвал оккупацию Донбасса "внутриукраинским кризисом"

Президенты Франции и РФ Эммануэль Макрон и Владимир Путин подчеркнули важность дальнейшего взаимодействия в рамках «нормандского формата».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля по итогам телефонного разговора лидеров двух стран.

«Условлено совместно работать по актуальным международным и региональным вопросам, включая борьбу с терроризмом. Подчёркнута, в частности, важность дальнейшего взаимодействия в рамках «нормандского формата» по урегулированию… кризиса на основе Минских соглашений», - говорится в сообщении.

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При этом Кремль назвал российскую оккупацию Донбасса «внутриукраинским кризисом».

Путин поздравил Макрона с официальным вступлением в должность президента Франции и формированием нового правительства.

Стороны выразили обоюдную готовность развивать "традиционно дружественные российско-французские отношения в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах".

Президенты также обсудили возможности предстоящих личных контактов.

Как сообщал УНИАН, новый президент Франции Макрон начал исполнять свои обязанности 15 мая.

14 мая в Елисейском дворце в Париже прошла церемония инаугурации нового президента. 39-летний бывший банкир, который является самым молодым главой государства со времен Наполеона, пообещал восстановить ведущие позиции Франции в мире.

16 мая президент Украины Петр Порошенко заявил, что уже произошел первый контакт его администрации с командой Макрона.