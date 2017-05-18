В Москве за марихуану задержали известного рок-музыканта

На московском стадионе "Открытие Арена" полицейские задержали вокалиста рок-группы "Би-2" Егора Бортника (Леву Би-2), у которого нашли марихуану. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.

На стадионе проходил футбольный матч. "Лева Би-2 был задержан после того, как у него нашли "косяк" с марихуаной", — рассказал собеседник агентства.

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В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили, что на стадионе действительно задержали гражданина с запрещенными веществами, однако его имени не уточнили, отметив только, что по этому факту сейчас проводится проверка.

В свою очередь, директор группы "Би-2" Руслан Волков отказался комментировать информацию о задержании. Он пояснил, что сейчас группа находится в отпуске.