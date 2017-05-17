Путин заявил, что отношения России и ЕС "нормальными" назвать нельзя

Президент РФ Владимир Путин заявил, что отношения России и Европейского Союза нельзя назвать "нормальными" и нужно избавиться от "излишней политизации".

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал по итогам переговоров с премьер-министром Италии Паоло Джентилони.

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"Поговорили и об отношениях России и Евросоюза. Их нынешнее состояние нормальным назвать нельзя, необходимо постараться избавиться от излишней политизации и восстановить конструктивную атмосферу нашего взаимодействия", - сказал Путин.

Он убежден, что расширение экономического сотрудничества между Россией и европейскими странами, а также налаживание прямых связей между Евразийским экономическим союзом и Евросоюзом могло бы содействовать укреплению доверия на всем пространстве Евразии.

В свою очередь Джентилони заявил, что Италия в последние годы поддерживала открытость диалога между Россией и Евросоюзом.

"Это стратегическое партнерство, конечно, не должно прекратить работу из-за кризиса, связанного с Украиной. Думаю, что все возможности работы в этом партнерстве, включая и партнерство с Евразийским экономическим союзом, должны продолжаться", - сказал он.