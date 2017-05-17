В Волгограде количество жертв взрыва газа в жилом доме возросло до четырех

Четвертая жертва извлечена в ходе ночных поисковых работ из-под завалов дома в Волгограде, в котором накануне произошел взрыв газа. Об этом сообщил ТАСС представитель межведомственного оперативного штаба, развернутого на месте ЧП.

"Извлечено тело четвертой жертвы ЧП в Волгограде - это девушка 1990 года рождения, по предварительным данным, она проживала в этом доме", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что установлены личности двух из трех погибших - это работник Волгоградгаза и жительница одной из квартир. Есть еще погибший, личность которого устанавливается. Ночью из- под завалов была извлечена третья жертва ЧП - пожилая женщина 1931 года, которая проживала в этом доме.

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После обнаружения и извлечения четвертой жертвы поисковые работы на месте ЧП продолжаются.

Как сообщал УНИАН, в Волгограде днем 16 мая произошел взрыв газа в квартире на первом этаже четырехэтажного газифицированного кирпичного жилого дома. В результате были разрушены 12 квартир, рухнули перекрытия и часть внешней стены третьего подъезда, повреждены межкомнатные перегородки. Погибли 4 человека, 11 пострадали, из здания были эвакуированы 40 человек. После взрыва в регионе был введен режим ЧС.

Причиной ЧП, по предварительным данным, стало повреждение газопровода при незаконном подключении к водоводу, а работы выполняла компания, не имевшая на них разрешения.