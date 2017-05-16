В Волгограде из-за взрыва газа обрушился подъезд жилого дома: есть жертвы

14:14, 16 мая 2017
Мир
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По предварительным данным, два человека погибли и пять получили ранения.

Разрушены около 10 квартир / фото vk.com/gorod34

Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Волгограде.

Как сообщили ТАСС в Главном управлении МЧС РФ по Волгоградской области, в результате взрыва обрушился один подъезд.

"Взрыв газа произошел в четырехэтажном жилом доме, когда там работали газовые службы", - сказал собеседник агентства. 

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По предварительным данным, в результате взрыва ранены погибли два и ранены пять человек, сообщили ТАСС в Центре медицины катастроф.

На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения, ведется разбор завалов. По данным экстренных служб, разрушены около 10 квартир.

По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа при проведении ремонтных работ.

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Теги: #взрыв#жертвы#Волгоград