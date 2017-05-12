В центре Рима произошел взрыв
11:47, 12 мая 2017Мир
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Данных о жертвах и пострадавших нет.
Причины взрыва в Риме еще выясняют / фото REUTERS
В центре Рима в пятницу, 12 мая, произошел взрыв, сообщают итальянские СМИ. Данных о жертвах и пострадавших нет, пишет Русская служба ВВС.
По данным информагентства АНСА, взрыв произошел у входа в почтовое отделение. Также сообщается, что в результате поврежден припаркованный рядом автомобиль.
Агентство уточняет, что причины взрыва еще не установлены, но не исключено, что в действие было приведено взрывное устройство.
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