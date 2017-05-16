Хакеров из Северной Кореи заподозрили в причастности к атаке вируса WannaCry

Компании Symantec и "Лаборатория Касперского" считают, что к глобальной кибератаке с помощью вируса-вымогателя WanaCrypt0r 2.0 могут быть причастны хакеры из Северной Кореи, как сообщает Reuters.

Фрагменты кода, обнаруженные в предыдущей версии вируса WannaCry, использовались группировкой Lazarus Group, которую подозревают в связях с Пхеньяном.

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Но в компаниях утверждают, что пока рано говорить о причастности самой КНДР к атаке, которая поразила более 300 тысяч компьютеров в 150 странах.

Хакеры из Lazarus Group действуют более нагло, чем их коллеги из других стран, поскольку вынуждены добиваться большей выгоды для страны, которая находится под санкциями КНДР. В частности, их обвиняют в краже 81 миллиона долларов из Центрального банка Бангладеш.

Напомним, в последние дни программа-вымогатель WannaCry заблокировала не менее 200 тыс. компьютеров в 150 странах. WannaCry шифрует файлы, после чего их становится невозможно использовать. Для разблокировки от жертв требуют "выкуп" - от 200 до 600 долларов, который нужно перевести на указанные счета в биткоинах.