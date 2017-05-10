Трамп и Макрон согласились на переговоры во время встречи лидеров НАТО 25 мая – Белый дом
Трамп заинтересован сотрудничать с Макроном в противостоянии общим вызовам.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время телефонного разговора с новоизбранным президентом Франции Эммануэлем Макроном договорился с ним провести 25 мая двустороннюю встречу в рамках саммита Организации североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе.
Об этом говорится в сообщении Белого дома.
Отмечается, что Трамп поздравил Эммануэля Макрона с победой 7 мая на французских президентских выборах.
"Президент Трамп придал значения своему желанию тесно сотрудничать с избранным президентом Макроном в противостоянии общим вызовам, и отметил длинную и устойчивую историю взаимодействия между Соединенными Штатами и их старейшим союзником - Францией", - заявили в Белом доме.
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"Оба лидера согласились провести вместе время в рамках встречи лидеров НАТО в Брюсселе 25 мая", - сказано в сообщении.
Как сообщал УНИАН, по окончательным данным, опубликованным министерством внутренних дел Франции на основе 100% подсчета голосов, Макрона на выборах президента Франции поддержали 66,1% избирателей. Его оппонента от ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен поддержали 33,9% избирателей.