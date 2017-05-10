Трамп и Макрон согласились на переговоры во время встречи лидеров НАТО 25 мая – Белый дом

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время телефонного разговора с новоизбранным президентом Франции Эммануэлем Макроном договорился с ним провести 25 мая двустороннюю встречу в рамках саммита Организации североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе.

Об этом говорится в сообщении Белого дома.

Отмечается, что Трамп поздравил Эммануэля Макрона с победой 7 мая на французских президентских выборах.

"Президент Трамп придал значения своему желанию тесно сотрудничать с избранным президентом Макроном в противостоянии общим вызовам, и отметил длинную и устойчивую историю взаимодействия между Соединенными Штатами и их старейшим союзником - Францией", - заявили в Белом доме.

Читайте также"Есть соблазн авторитаризма": во Франции нашли объяснение протестам против Макрона

"Оба лидера согласились провести вместе время в рамках встречи лидеров НАТО в Брюсселе 25 мая", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по окончательным данным, опубликованным министерством внутренних дел Франции на основе 100% подсчета голосов, Макрона на выборах президента Франции поддержали 66,1% избирателей. Его оппонента от ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен поддержали 33,9% избирателей.