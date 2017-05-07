Ле Пен признала свое поражение на выборах президента Франции

22:41, 07 мая 2017
Мир
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Лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон выиграл выборы президента Франции у своего конкурента от ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.

Марин Ле Пен / REUTERS

Представитель ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, принимавшая участие в выборах президента Франции, признала свое поражение.

Об этом она заявила после закрытия избирательных участков, сообщает телеканал France24.

"Национальный фронт должен обновить себя. Я предлагаю трансформировать наше движение... Я призываю всех патриотов присоединиться к нам", - заявила Ле Пен.

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Как сообщал УНИАН, независимый проевропейский кандидат, лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон выиграл выборы президента Франции у своего конкурента от ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. Согласно данным экзит-пола Ipsos, Макрон получил 65,1% поддержки граждан.

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Новость в сюжете: Выборы президента Франции
Теги: #Макрон выиграл выборы президента Франции#Ле Пен признала поражение на выборах