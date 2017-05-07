"Стало стыдно": Папа Римский раскритиковал название самой большой неядерной бомбы

Папа Римский Франциск подверг критике название самой большой неядерной американской бомбы, которую военные называют «матерью всех бомб».

Читайте такжеПапа Римский призвал отказаться от центров для мигрантов – сравнил их с концлагерями

Как передает Крым.Реалии, Франциск сказал, что материнство не должно быть связано со смертельным оружием.

Выступая накануне перед студентами в Ватикане, понтифик сказал, что ему стало «стыдно», когда он услышал это название.

«Мать дает жизнь, а она (бомба) дает смерть, и мы называем этот устройство матерью. Что происходит?» – спросил Франциск.

Как сообщалось, 13 апреля военно-воздушные силы США осуществили бомбардировки в провинции Нангархар в Афганистане. Во время бомбардировки была использована бомба GBU-43/B весом около 10 тонн, которую также называют "матерью всех бомб". Это самая мощная американская неядерная бомба, которую США когда-либо применяли в военных операциях.

По данным СМИ, бомбу сбросили на систему туннелей, принадлежавшую "Исламскому государству", которая была хорошо укреплена против наземных атак. В Пентагоне заявили, что удар осуществлялся для «максимального уничтожения бойцов и материальной базы ИГ». Количество уничтоженных бомбардировкой боевиков составило более 90 человек.