"Стало стыдно": Папа Римский раскритиковал название самой большой неядерной бомбы
Выступая накануне перед студентами в Ватикане, понтифик сказал, что ему стало «стыдно», когда он услышал это название.
Папа Римский Франциск подверг критике название самой большой неядерной американской бомбы, которую военные называют «матерью всех бомб».
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Как передает Крым.Реалии, Франциск сказал, что материнство не должно быть связано со смертельным оружием.
Выступая накануне перед студентами в Ватикане, понтифик сказал, что ему стало «стыдно», когда он услышал это название.
«Мать дает жизнь, а она (бомба) дает смерть, и мы называем этот устройство матерью. Что происходит?» – спросил Франциск.
Как сообщалось, 13 апреля военно-воздушные силы США осуществили бомбардировки в провинции Нангархар в Афганистане. Во время бомбардировки была использована бомба GBU-43/B весом около 10 тонн, которую также называют "матерью всех бомб". Это самая мощная американская неядерная бомба, которую США когда-либо применяли в военных операциях.
По данным СМИ, бомбу сбросили на систему туннелей, принадлежавшую "Исламскому государству", которая была хорошо укреплена против наземных атак. В Пентагоне заявили, что удар осуществлялся для «максимального уничтожения бойцов и материальной базы ИГ». Количество уничтоженных бомбардировкой боевиков составило более 90 человек.