По первым подсчетам Макрон набирает более 60% на выборах президента Франции

Независимый кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон, который отстаивает проевропейские взгляды, согласно первым подсчетам, является лидером избирательной гонки в день голосования, и набирает более 60% голосов французских избирателей.

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Об этом говорится в сообщении на сайте бельгийского телеканала RTBF.

По данным телеканала, полученными на основе собранной информации из нескольких надежных источников, поддержка Макрона колеблется на уровне 62-64% голосов.

В то же время отмечается, что голосование еще не закончилось. Избирательные участки закрываются в 19:00, а в крупных городах в 20:00 по местному времени (20:00 и 21:00 по Киеву соответственно).

При этом телеканал прогнозирует, что на данный момент похоже, что Макрон становится новым президентом Франции.

Как известно, ожидается, что первые результаты во Франции должны начать объявлять ориентировочно в 20:00 по парижскому времени.