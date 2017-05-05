Президентская гонка во Франции: Макрон уже определился с кандидатурой премьера

Проевропейский кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон, который по социологическим опросам должен победить во втором туре выборов 7 мая, определился с кандидатурой будущего премьер-министра страны.

Как сообщает сайт французского телеканала France 24, Макрон объявит состав будущего правительства после того, как займет пост президента в случае победы на выборах.

Вместе с тем, как следует из слов Макрона, он не проинформировал человека, которого хочет видеть на посту главы французского правительства со своим решением. Отвечая на вопрос, была ли эта личность проинформирована о соответствующем решении, он сказал, что нет, и что об этом известно только ему. Также кандидат не предоставил дополнительной информации о его или ее персоне на пост премьера.

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«Если меня изберут, я на следующей неделе буду работать над завершением формирования правительства, но объявление об этом будет сделано после передачи власти», - заявил Макрон, имея в виду передачу власти от действующего президента Франсуа Олланда, которая, согласно ожиданиям, должна произойти в выходные дни после выборов.

Также кандидат сказал, что его премьер «будет иметь опыт в политической области, способность возглавлять парламентское большинство, способность усердно управлять обновленным правительством, которое также будет включать опытных мужчин и женщин».