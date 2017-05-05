Конгресс США выделил $100 миллионов на противостояние "российскому влиянию и агрессии"

Конгресс США санкционировал выделение 100 млн долларов для противостояния «российскому влиянию и агрессии» и для поддержки организаций гражданского общества в Европе и Евразии.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Американские законодатели также поддержали меры, которые устанавливают новые ограничения и контроль в отношении российских дипломатов в США. На возможность введения таких мер резко негативно реагировала Москва.

Обе эти меры являются частью бюджета на общую сумму 1,1 трлн долларов, через который будет финансироваться федеральное правительство до конца 2017-го финансового года. Окончательно поддержку этому документу предоставил Сенат, теперь законопроект должен подписать президент Дональд Трамп.

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Все большее количество демократов и республиканцев указывают на распространение фальшивых новостей, финансирование политических партий, прямую пропаганду и другую скрытую деятельность как признаки агрессивных российских попыток вмешательства или свержения правительств, которые Москва считает враждебными.

Избирательные кампании во Франции и Германии были омрачены подозрениями относительно незаконного участия России, также прошлогодние президентские выборы в Соединенных Штатах отмечены вероятным влиянием Москвы.