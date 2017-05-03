Сирийская оппозиция требует от Асада прекратить бомбардировки ее территории - СМИ

Сирийская вооруженная оппозиция приостановила свое участие в переговорах в Астане (Казахстан) по установлению режима прекращения огня, требуя от правительства президента Башара аль-Асада прекратить бомбардировки территорий, которые находятся под ее контролем, как сообщает Reuters.

Представитель сирийской оппозиции Ахмад Рамадан заявил, что его делегация приостанавливает свое участие в переговорах после представления меморандума с требованием к правительству Асада относительно полного обязательства прекратить осуществлять бомбардировки районов, подконтрольных оппозиции.

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Как сообщал УНИАН, вчера президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время телефонного разговора договорились активизировать диалог между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и секретарем Госдепартамента США Рексом Тиллерсоном для поиска путей урегулирования ситуации в Сирии.

Также Трамп сообщил Путину, что США отправят в Астану своего представителя для переговоров о поиске возможности установления режима прекращения огня в Сирии.