Введение смертной казни в Турции станет концом ее переговоров с ЕС - Меркель

Европа и Турция не должны отворачиваться друг от друга. Однако введение президентом Турции смертной казни станет концом переговоров о ее членстве в Европейском Союзе, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на заявление канцлера Германии Ангелы Меркель.

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"Глава немецкого правительства подчеркнула, что задача открыть новую главу в переговорах с Турцией о членстве в ЕС сейчас нет. В то же время, по ее словам, возможное введение Анкарой казни будет означать окончание этого диалога", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен немедленно обсудить введение смертной казни в Турции.

Как сообщал УНИАН, 16 апреля в Турции состоялся референдум, в результате которого были приняты изменения в конституцию страны, расширяющие полномочия президента.