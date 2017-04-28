В Кремле подтвердили встречу Путина с Меркель 2 мая и анонсировали его переговоры с Эрдоганом

В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин намерен обсуждать в Сочи 2 мая с канцлером ФРГ Ангелой Меркель ход реализации Минских соглашений по Украине, а 3 мая глава РФ встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля.

«Планируется затронуть ключевые международные проблемы, включая борьбу с терроризмом, ситуацию на Ближнем Востоке, реализацию Минских договоренностей по урегулированию украинского кризиса», - говорится в сообщении.

Главы двух стран обсудят текущее состояние и перспективы двусторонних отношений, в том числе сотрудничество в энергетической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Меркель и Путин также обменяются мнениями в связи с предстоящим в июле в Гамбурге саммитом «Большой двадцатки».

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3 мая по приглашению Путина президент Турецкой Республики Эрдоган посетит Россию с рабочим визитом.

«В ходе предстоящих переговоров в Сочи лидеры обменяются мнениями по всему комплексу российско-турецких отношений, в том числе в контексте договоренностей, достигнутых на состоявшемся 10 марта в Москве шестом заседании совета сотрудничества высшего уровня», - говорится в сообщении.

Предполагается также рассмотреть актуальные региональные и международные проблемы, прежде всего, касающиеся совместной борьбы с терроризмом и урегулирования сирийского кризиса.