Количество жертв теракта в Стокгольме возросло до пяти

До пяти возросло число погибших в результате теракта в столице Швеции Стокгольме, передает Радио Свобода.

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«Женщина в возрасте около 60 лет, которая лечилась в клинике на юге Швеции из-за травмы, полученной в связи с терактом, скончалась утром 28 апреля», - говорится в заявлении шведской полиции.

7 апреля грузовик въехал в толпу людей в центре Стокгольма. Полиция задержала в связи с терактом 39-летнего выходца из Узбекистана.