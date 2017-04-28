Количество жертв теракта в Стокгольме возросло до пяти
14:13, 28 апреля 2017Мир
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Три недели женщина безуспешно боролась за жизнь.
Грузовик въехал в толпу людей в центре Стокгольма / Фото aftonbladet.se
До пяти возросло число погибших в результате теракта в столице Швеции Стокгольме, передает Радио Свобода.
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«Женщина в возрасте около 60 лет, которая лечилась в клинике на юге Швеции из-за травмы, полученной в связи с терактом, скончалась утром 28 апреля», - говорится в заявлении шведской полиции.
7 апреля грузовик въехал в толпу людей в центре Стокгольма. Полиция задержала в связи с терактом 39-летнего выходца из Узбекистана.
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