В ЕС считают неприемлемым нападение на парламент Македонии

Евросоюз призывает политические силы Македонии к диалогу и осуждает нападение на здание парламента. Об этом говорится в совместном заявлении высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини и еврокомиссара по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнеса Хана.

"Мы решительно осуждаем нападения на членов парламента в Скопье. Акты насилия в парламенте являются полностью неприемлемыми, и мы призываем к спокойствию и сдержанности. МВД и полиция должны обеспечить безопасность парламента и его членов. Демократия должна идти своим чередом. Мы с удовольствием отмечаем избрание Талата Джафери спикером парламента", - говорится в сообщении.

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В заявлении отмечается, что политический диалог в институтах - это единственный путь, и ЕС призывает все политические силы соблюдать Конституцию страны и действовать в духе демократических принципов, порядочности и здравого смысла.

"Бывшая Югославская Республика Македония является страной-кандидатом и Европейский Союз готов работать с парламентом относительно необходимых реформ, чтобы двигать страну вперед по европейскому пути", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, сторонники бывшего премьер-министра Македонии Николы Груевски в четверг, 27 апреля, после штурма вторглись в здание парламента балканской республики и атаковали представителей оппозиционных сил. Последние пытались прекратить многомесячное блокирование выборов нового спикера.

Нападения протестующих на полицию и депутатов начались после того, как социал-демократы и партии, представляющие албанское нацменьшинство, избрали нового председателя парламента - этнического албанца Талата Джафери. Сообщается также, что лидер социал-демократов Зоран Заев был ранен в атаке.