В Лондоне возле парламента арестовали вооруженного ножами мужчину

В центре Лондона, недалеко от здания парламента и правительственного квартала Уайтхолл, полиция арестовала вооруженного ножами мужчину.

Согласно данным Скотленд-ярда, арестованного подозревают в намерении осуществить теракт, передает Русская служба Би-Би-Си.

Свидетель произошедшего сообщил, что видел лежащие на земле два ножа, один из них - большой кухонный нож, используемый для резки хлеба. Вскоре в информационных агентствах появились фотографии задержания. Лондонская полиция сообщила, что в ходе инцидента никто не пострадал.

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В районе Уайтхолл введены повышенные меры безопасности после нападения 22 марта на Вестминстерском мосту. Ситуация в этом районе, где обычно множество туристов, остается нормальной.

Как сообщил Скотленд-ярд, задержание мужчины было проведено на основании закона о борьбе с терроризмом; мужчина, которому примерно 25-30 лет, находится в полицейском участке южного Лондона. Он подозревается в ношении холодного оружия и подготовке террористического акта.

Как сообщал УНИАН, 22 марта в центре Лондона, возле здания парламента произошел теракт, погибли пять человек, среди них и сам нападавший. По меньшей мере 40 человек получили ранения.

По данным Скотленд-Ярда, нападавший умышленно сбил на машине несколько человек на Вестминстерском мосту, а затем врезался в ограждение Вестминстерского дворца, вышел из автомобиля и набросился с ножом на полицейского, охранявшего британский парламент, нанеся ему несколько тяжелых ранений, которые оказались смертельными. После этого самого террориста застрелил другой полицейский.