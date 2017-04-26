Парижские полицейские призвали кандидатов на пост президента услышать их "гнев"
Около 10 тысяч полицейских, по информации их профсоюза, приняли участие в протестах.
Во Франции состоялся протест полицейских. Тысячи офицеров 26 апреля вышли на Елисейские поля в центре Парижа призывая обоих кандидатов на пост президента, что вышли во второй тур «услышать их гнев» из-за сложных условий работы, как сообщает "Радио свобода".
Около 10 тысяч полицейских, по информации их профсоюза, приняли участие в протестах на месте, где на прошлой неделе джигадист застрелил офицера.
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Убийство 37-летнего Ксавье Жужеле стало пятым убийством полицейского во Франции радикальными исламистами на протяжении последних двух лет.
Нападение произошло 20 апреля в центре Парижа. По данным полиции, 39-летний гражданин Франции Карим Шерфи застрелил одного полицейского, еще двух ранил. Нападавшего застрелили.
Группировка «Исламское государство», взявшая ответственность за многие нападения в Европе на протяжении последних двух лет, взяла ответственность за нападение в Париже.