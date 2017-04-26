Пхеньян не исключил превентивную атаку в ответ на политику США

Северная Корея не исключает внезапную превентивную атаку на США. Об этом заявили в постпредстве страны в ООН, передает "РИА Новости".

«Воля КНДР непоколебима в том, чтобы идти до конца, если США хотят оставаться неизменными своей конфронтационной позиции. Наши самые серьезные контрдействия будут включать внезапную превентивную атаку в сопровождении маневров на земле, на море, под водой и в воздухе, а также другие методы», — говорится в заявлении постоянного представительства КНДР.

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Как отмечается, в Пхеньяне уверяют, что «миролюбивое социалистическое государство ценит стабильный мир», но не будет пытаться избежать войны.

«КНДР ответит на тотальную войну полномасштабной войной, ядерной войной с ядерными ударами в своем стиле и, разумеется, победит в смертельно опасной борьбе с американскими империалистами», — гласит заявление.

Ранее КНДР пригрозила Австралии ядерной ракетой за «слепое потакание США».