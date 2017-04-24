Олланд поддержал кандидатуру Макрона во втором туре выборов во Франции
18:30, 24 апреля 2017Мир
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Олланд также назвал риском для Франции тот факт, что лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен вышла во второй тур президентских выборов.
Франсуа Олланд / REUTERS
Президент Франции Франсуа Олланд поддержал кандидатуру Эммануэля Макрона на президентских выборах, сообщает Reuters.
По словам президента, он будет голосовать за экс-министра экономики Макрона, поскольку тот является лучшей кандидатурой, которая сможет объединить народ Франции.
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Олланд также назвал риском для Франции тот факт, что лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен вышла во второй тур президентских выборов.
«Присутствие ультраправого [кандидата] во втором туре [выборов президента] — это риск для страны», — сказал Олланд.
Ранее сообщалось, что Макрон одержал победу в первом туре с результатом 23,75% голосов.
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