Соцопросы показывают преимущество Макрона во втором туре выборов
Макрон во втором туре выборов президента Франции получит голоса двух третей избирателей.
Французский центрист Эммануэль Макрон во втором туре выборов президента Франции получит голоса двух третей избирателей.
Об этом свидетельствуют результаты двух опросов, которые были проведены в воскресенье сразу после обнародования данных экзит-полов по первому туру выборов, сообщает ТСН со ссылкой на Reuters.
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Опрос Harris Interactive для телеканала M6 показали, что 64% опрошенных проголосовали бы за Макрона, в то время как 36% отдали бы свои голоса за ультраправую Марин Ле Пен.
Опрос социологической службы Ipsos Sopra Steria показывает, что Макрон во втором туре получит поддержку 62% избирателей, а Ле Пен – 38%.
Ранее УНИАН сообщал, что экзит-поллы, проведенные всеми ключевыми французскими социологическими службами, показывают, что во второй тур выходят Еммануель Макрон и Марин Ле Пен.