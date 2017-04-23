Авианосная группа США начала учения вблизи Корейского полуострова

Авианосная ударная группа флота США, в состав которой входит атомный авианосец USS Carl Vinson приступила к учениям неподалеку от берегов Корейского полуострова. Вместе с ней в учениях участвуют корабли японских ВМС, сообщает газета Yomiuri Shimbun.

Читайте такжеВ США считают, что прекращения ядерной программы КНДР можно достичь мирным путем

Издание отмечает, что целью учений будет оказание давления на Северную Корею в условиях продолжающихся испытаний баллистических ракет КНДР. Кроме того, американские и японские моряки должны отработать свое взаимодействие, пишет РБК.

Маневры, участие в которых примут два японских эсминца Ashigara и Samidare, продлятся от трех до пяти дней.

Об отправке авианосной ударной группы ВМС США к берегам Корейского полуострова стало известно 9 апреля. Власти КНДР действия Вашингтона расценили как провокацию и пообещали дать на нее «жесткий ответ».

Позднее, 14 апреля, стало известно, что США рассматривают возможность нанесения превентивного удара по Северной Корее в случае если Пхеньян вновь проведет ядерные испытания. В то же время, по информации Reuters, приоритетными методами воздействия на КНДР Белый дом по-прежнему считает дипломатические, а не силовые.