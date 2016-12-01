В Китае начали строительство точной копии "Титаника" (фото)

30 ноября в китайской провинции Сычуань состоялась церемония закладки копии атлантического лайнера «Титаник».

Об этом сообщает "Медуза".

Точная копия «Титаника» длиной 269 метров и шириной 28 метров строится в округе Даин провинции Сычуань на территории будущего курорта. В провинции Сычуань нет выхода к морю: копию судна строят на берегу реки и спускать на воду не планируют. Новый «Титаник», по сути, будет гостиницей, повторяющей вид и интерьер судна, затонувшего в 1912 году.

Читайте такжеКлюч от шкафчика со спасательными жилетами на "Титанике" продан на аукционе за 104 тысячи доларов

Стоимость строительства — один миллиард юаней (145 миллионов долларов). Когда именно оно будет завершено, неизвестно. Ожидается, что к августу 2017 года компания Wuchang Shipyard, которая специализируется на постройке атомных подводных лодок и военных кораблей, изготовит все детали, после чего из них соберут копию «Титаника».

Сейчас место, где строится копия океанского лайнера, не застроено. С помощью нового аттракциона власти провинции Сычуань планируют привлечь в регион туристов. Поддержку строительству оказывает бывший британский министр Питер Мендельсон, работавший в правительствах Тони Блэра и Гордона Брауна. Мендельсон присутствовал на церемонии открытия стройки и называл ее историческим событием.

Копия «Титаника» в провинции Сычуань — уже второй проект возрождения самого известного океанского лайнера, и оба они реализуются в Китае. Австралийский миллиардер Клайв Палмер еще в 2012 году заявил, что собирается построить на китайской судоверфи полную копию «Титаника», которая сможет выходить в море и отправляться в продолжительные круизы. Из соображений безопасности и в соответствии с современными требованиями к судостроению «Титаник II» по проекту должен быть на несколько метров шире.

К разработке проекта были привлечены лучшие специалисты по «Титанику», в 2013 году испытали 10-метровую модель судна. Еще через три года Палмер столкнулся с финансовыми трудностями, и строительство отложили — по всей видимости, на неопределенный срок. Никаких работ по закладке судна не начинали, более того, высказывались опасения, что выбранная Палмером судоверфь не подходит по техническим требованиям для строительства первого в истории Китая пассажирского лайнера.