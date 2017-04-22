Россия пыталась вмешаться в выборы США через советников Трампа - CNN
В частности, Россия могла пытаться проникнуть в предвыборную кампанию через Картера Пейджа.
Россия пыталась повлиять на выборы в США не только путем взлома электронной почты и пропаганды, но и попытками проникнуть в кампанию Дональда Трампа через его советников. Об этом пишет CNN со ссылкой на американские официальные лица.
В частности, Россия пыталась проникнуть в предвыборную кампанию через Картера Пейджа, который в то время был советником Трампа.
При этом, по словам американских чиновников, они не знают, понимал ли Пейдж, что россияне используют его. Сам Пейдж отрицает информацию о том, что он когда-либо мог собирать данные для россиян.
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Однако разведка предполагает, что Россия попыталась проникнуть во внутреннюю работу кампании Трампа, используя каналы обратной связи для общения с людьми из окружения Трампа, заявляют чиновники.
По словам собеседников, Пейдж один из нескольких советников Трампа, который, по данным американской и европейской разведки, контактировал с российскими официальным лицами и другими россиянами во время предвыборной кампании США.
Объем и частота этих контактов вызвали интерес американских спецслужб.