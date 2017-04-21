Стрельба на Елисейских Полях: подозреваемый в теракте в Париже оказался к нему непричастен

Мужчина, подозреваемый в участии в теракте в Париже и сдавшийся бельгийским властям, не имеет отношения к нападению.

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Об этом сообщает DH.be со ссылкой на заявление министров МВД и юстиции королевства.

«В настоящий момент у нас нет никаких указаний на то, что следы теракта в Париже ведут в Бельгию», - говорится в совместном коммюнике главы МВД Жана Ямбона и руководителя Минюста Коена Генса.

Что касается мужчины по имени Юсуф Е.О., явившегося в отделение полиции в Антверпене, в момент нападения он находился на работе, на станции техобслуживания. В квартире вероятного участника атаки был проведен обыск, но следователи не обнаружили ничего, что могло бы указывать на его причастность к террористической деятельности.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в совершении нападения на Елисейских Полях сдался бельгийским властям.

Вечером 20 апреля в центре Парижа произошла перестрелка, в результате которой погиб полицейский. Еще двое стражей порядка получили ранения. Один из нападавших был ликвидирован ответным огнем, второй, предположительно, скрылся.