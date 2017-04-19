В Египте задержали подозреваемого в терактах в церквях - СМИ

В египетской провинции Кена задержали Али Махмуда Мохамеда Хассана, одного из подозреваемых в совершении терактов возле христианских церквей. Об этом сообщает The Daily Star со ссылкой на источник, передает Espreso.tv.

"Задержанный Али Махмуд Мохамед Хассан является одним из 19 подозреваемых, список которых был ранее опубликован египетскими властями. Полиция задержала его в провинции Кена, откуда были родом оба террориста-смертника, которые атаковали церкви", - говорится в сообщении.

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Кроме того, сообщается, что египетские власти повысили вознаграждение за информацию о подозреваемых в организации терактов. Теперь она составляет более чем $27,5 тыс.

Напомним, что в Египте в воскресенье, 9 апреля, произошли две атаки на христианские храмы. В результате взрыва в церкви города Танта погибли, по разным данным, от 25 до 30 человек, более 50 получили ранения.

Позже в Александрии взрыв прогремел у входа в собор Святого Марка, жертвами стали не менее 11 человек. Оба взрыва, по данным полиции, совершили террористы-смертники. Ответственность за атаки взяло на себя "Исламское государство".