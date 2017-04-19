Саркози призвал французов проголосовать за "друга Путина" Фийона

Бывший президент Франции в 2007-2012 годах Николя Саркози призывает проголосовать в первом туре за консервативного пророссийского кандидата Франсуа Фийона на выборах президента страны 23 апреля, сообщает Reuters.

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Саркози призывает проголосовать за Фийона, чтобы "перевернуть плохую страницу последних пяти лет".

"Всем должно быть понятно об их обязательствах. Я хочу ясно сказать, почему я поддерживаю Франсуа Фийона: он имеет опыт, желание и программу, которая позволит Франции обеспечить альтернативу последним пяти губительным годам, которые мы пережили", - заявил Саркози.

Как известно, Фийон был премьер-министром Франции во времена президентства Саркози в 2007-2012 годах.

Согласно опросам общественного мнения, Фийон борется за то, чтобы получить возможность пройти во второй тур выборов президента, которые должны состояться 7 мая.

Как сообщал УНИАН, согласно различным общественным опросам, больше всего шансов попасть во второй тур имеют независимый кандидат проевропейского направления Эммануэль Макрон и лидер праворадикальной партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.