ФСБ показала видео задержания возможного организатора взрыва в Петербурге

Федеральная служба безопасности России передала СМИ видео задержания предполагаемого организатора кровавого теракта в петербургском метро. Об этом сообщает РБК.

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На видеозапись попал момент, когда люди с нашивками "ФСБ" на куртках выбегают из автомобиля и бегут за мужчиной по дорожке между кустами. На следующих кадрах виден лежащий на земле мужчина.

На вопрос из-за кадра "Фамилия, имя?" мужчина отвечает: "Азимов, Аброр".

После этого его спрашивают: "За что задержаны, догадываетесь?". В ответ подозреваемый отвечает: "Да". Во время обыска у задержанного находят пистолет, в обойме несколько патронов. Разобрав его, сотрудники ФСБ заявляют: "Боевой". Также у мужчины нашли пакет с мобильным телефоном.

На момент написания новости на официальном сайте ФСБ РФ видео еще не появилось, но ряд российских СМИ его получили. РБК выложило ролик на канале в YouTube.

В понедельник днем ФСБ РФ сообщила о задержании одного из организаторов теракта в метро Санкт-Петербурга.

Как сообщал УНИАН ранее, в Санкт-Петербурге 3 апреля во время отправления поезда метро со станции «Сенная площадь» в направлении станции «Технологический институт» произошел взрыв. Мощность взрывного устройства оценили в 200-300 г в тротиловом эквиваленте. По данным министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, погибли 14 человек, в больницах находятся 49 пострадавших.