Советник Трампа: президент США убедил Си Цзиньпина, что КНДР - "обуза для всех"

Президенту США Дональду Трампу в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином удалось убедить своего китайского коллегу в непривлекательности для сотрудничества Северной Кореи. Об этом в эфире телеканала Fox News заявила заместитель советника американского лидера по национальной безопасности Кэтлин Макфарлэнд, передает 112.ua.

Читайте такжеУ Трампа нет претензий к Китаю по валюте, пока Пекин помогает США с Кореей

"Президент Трамп смог донести до председателя Китая, что Северная Корея больше не является активом. Северная Корея - это помеха, обуза для всех и угроза не только для США, не только для Южной Кореи, не только для Японии, не только для России, но в том числе и для Китая", - сказала она, комментируя прошедшую 6-7 апреля встречу двух лидеров в поместье Трампа во Флориде.

Заместитель помощника американского президента отметила, что США намерены дать время Китаю на то, чтобы попытаться убедить Пхеньян в необходимости сворачивать ядерную программу. Также она подчеркнула, что для этих целей Вашингтон и его союзники продолжат использовать экономическое и дипломатическое давление на КНДР.

Как сообщал УНИАН, в марте Северная Корея запустила в сторону Японского моря четыре баллистические ракеты. Еще один пуск состоялся 5 апреля, накануне визита в США лидера Китая Си Цзиньпина. Пхеньян и ранее неоднократно нарушал шесть резолюций Совета безопасности ООН, которые требуют положить конец деятельности КНДР в ракетной и ядерной областях. В последние месяцы Пхеньян снова активизировал ракетные испытания.