Британский фрегат сопроводит российские корабли, которые будут проходить через Ла-Манш

04:05, 16 апреля 2017
Мир
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Мимо берега Британии должны пройти российские корабли "Сметливый" и "Бойкий".

HMS Sutherland сопровождать корабли РФ / en.wikipedia.org

Фрегат ВМС Великобритании HMS Sutherland сопроводит два российских военных корабля через Ла-Манш. Об этом сообщили в правительстве Британии.

Мимо берега Британии должны пройти российские корабли "Сметливый" и "Бойкий", а также танкер и буксир.

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"HMS Sutherland внимательно отслеживает эти российские корабли, когда они проходят вблизи британских вод. Королевский флот сохраняет бдительность и всегда готов обеспечить безопасность Британии", - заявил министр обороны Великобритании Майкл Фэллон.

Как сообщал УНИАН, в январе британские вооруженные силы сопровождали российский авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" во время перехода вблизи Великобритании, где он шел из Сирии.

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Теги: #фрегат#Британия#Россия#корабли