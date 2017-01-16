Британские корабли будут сопровождать российский авианосец "Адмирал Кузнецов" по пути из Сирии - The Telegraph
Британские корабли будут сопровождать горемычный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" во время его возвращения из Сирии.
Британские корабли будут внимательно отслеживать передвижение российских кораблей, передает The Telegraph.
Так, командующий ВМС Британии Филипп Джонс отметил, что флот сталкивается с крупнейшим вызовом со стороны российских кораблей за последние 25 лет.
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"В северной Европе и Балтике мы отмечаем самый высокий уровень активности российского флота со времен окончания "холодной войны", - завил Джонс.
В свою очередь эксперт исследовательского центра Henry Jackson Society при парламенте Британии Эндрю Фоксалл считает, что воды Северной Атлантики "снова стали регионом конфронтации морских сил".
Ранее сообщалось, что Минобороны РФ приступило к сокращению группировки войск в Сирии в соответствии с решением российского президента Владимира Путина, первой зону конфликта покинет авианосная группа ВМФ РФ во главе с горемычным авианосцем "Адмирал Кузнецов".