Британские корабли будут сопровождать российский авианосец "Адмирал Кузнецов" по пути из Сирии - The Telegraph

Британские корабли будут внимательно отслеживать передвижение российских кораблей, передает The Telegraph.

Так, командующий ВМС Британии Филипп Джонс отметил, что флот сталкивается с крупнейшим вызовом со стороны российских кораблей за последние 25 лет.

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"В северной Европе и Балтике мы отмечаем самый высокий уровень активности российского флота со времен окончания "холодной войны", - завил Джонс.

В свою очередь эксперт исследовательского центра Henry Jackson Society при парламенте Британии Эндрю Фоксалл считает, что воды Северной Атлантики "снова стали регионом конфронтации морских сил".

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ приступило к сокращению группировки войск в Сирии в соответствии с решением российского президента Владимира Путина, первой зону конфликта покинет авианосная группа ВМФ РФ во главе с горемычным авианосцем "Адмирал Кузнецов".