В ОБСЕ назвали шаги, которые должны осуществить все стороны на Донбассе перед Пасхой

Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг перед Пасхой призвал все стороны на Донбассе прекратить огонь и отвести тяжелое вооружение от линии соприкосновения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге.

"Сейчас, когда Пасха почти наступила, несомненно, пришло время для изменений", - сказал Хуг.

Также он очертил шаги, которые должны осуществить все стороны на Донбассе накануне Пасхальных праздников.

"Они должны соблюдать соглашения, под которыми поставили подписи. Они должны остановить огонь, отвести тяжелое вооружение, развести силы и группировки и разминировать территории. Потом, и только потом мы можем говорить о прогрессе", - подчеркнул Хуг.

Он рассказал, что за прошедшую неделю наблюдатели зафиксировали уменьшение нарушений режима прекращения огня на 17% – уменьшение уровня насилия наблюдалось в почти всех горячих точках, кроме района Авдеевки-Ясиноватой-Донецкого аэропорта.

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В частности, в районах к востоку и северо-востоку от Мариуполя миссия задокументировала уменьшение нарушений режима прекращения огня на 40%. В этом районе в основном не было зафиксировано взрывов, вызванных вооружением, которое запрещено Минскими соглашениями.

В районах на юго-восток и восток от Светлодарска миссия зафиксировала уменьшение нарушений режима прекращения огня на 20%. В районах к западу и северу от Горловки было зафиксировано уменьшение нарушений режима тишины на 60%, а в районах между Попасной, Первомайском и Троицким – уменьшение на 40%. "Меня особенно обнадеживает тот факт, что впервые за шесть недель мы не зафиксировали применения ракетных систем залпового огня в этом конкретном районе", - сказал Хуг.

Также он сказал, что количество летальных случаев среди гражданских уменьшилось на прошлой неделе по сравнению с неделей, предшествовавшей ей – зафиксирован один летальный случай на прошлой неделе, когда до этого было зафиксировано шесть таких случаев.

В то же время Хуг отметил, что 48% от всех нарушений режима прекращения огня, связанных с использованием запрещенных Минскими соглашениями вооружений, были зафиксированы во время учений по ведению огня боевиками "ЛНР".