CNN: Британская разведка передала США данные о контактах команды Трампа с Россией

Разведывательные сообщества Великобритании и Европы передали американским коллегам данные о контактах команды Дональда Трампа с российскими чиновниками, перехваченные «случайно». Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в конгрессе США и в разведке Британии и Европы.

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Разведка перехватила контакты в ходе рутинной слежки за официальными лицами из России и другими россиянами, известными западным разведслужбам. При этом они не проверяли умышленно их коммуникацию с представителями команды Трампа, подчеркивает телеканал, а поймали ее «случайно».

По данным источников, эти контакты продолжались на протяжении нескольких месяцев. Европейская разведка передала информацию американским коллегам в рамках работы разведывательного альянса англоязычных стран «Пять глаз».

Источник в сенате США сообщил, что эти данные будут изучены. Вероятно, отмечает CNN, они будут учтены в расследовании о «российском вмешательстве» в выборы президента США.