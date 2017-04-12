Гендиректор United Airlines извинился за скандал с пассажиром

Генеральный директор авиакомпании United Airlines Оскар Муньос принес извинения за инцидент с пассажиром, которого сотрудники безопасности насильно сняли с рейса. Об этом сообщает телеканал CNN.

Он назвал ситуацию «по-настоящему ужасной».

«Я хочу, чтобы вы знали, что мы берем на себя полную ответственность, и мы будем работать, чтобы все исправить», — заявил Муньос.

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Он добавил, что «обещает, что мы (авиакомпания) сделаем лучше». По его словам, к 30 апреля будет проведен анализ произошедшей ситуации, чтобы этого «никогда не повторилось».

Телеканал отмечает, что это была третья попытка главы авиакомпании «подавить нарастающее негодование» в связи с инцидентом.

United Airlines потеряла почти $800 млн после скандала с пассажиром.