Гендиректор United Airlines извинился за скандал с пассажиром
Он назвал ситуацию «по-настоящему ужасной».
Генеральный директор авиакомпании United Airlines Оскар Муньос принес извинения за инцидент с пассажиром, которого сотрудники безопасности насильно сняли с рейса. Об этом сообщает телеканал CNN.
Он назвал ситуацию «по-настоящему ужасной».
«Я хочу, чтобы вы знали, что мы берем на себя полную ответственность, и мы будем работать, чтобы все исправить», — заявил Муньос.
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Он добавил, что «обещает, что мы (авиакомпания) сделаем лучше». По его словам, к 30 апреля будет проведен анализ произошедшей ситуации, чтобы этого «никогда не повторилось».
Телеканал отмечает, что это была третья попытка главы авиакомпании «подавить нарастающее негодование» в связи с инцидентом.
United Airlines потеряла почти $800 млн после скандала с пассажиром.